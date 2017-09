Selena Gomez ‘comparte armario’ con The Weeknd

Además de haber recuperado la ilusión en el amor y la estabilidad sentimental gracias a su sólido romance con The Weeknd, la cantante Selena Gomez también puede presumir a día de hoy de cómo su envidiable relación le ha servido además para exprimir al máximo su creatividad en lo que a la moda se refiere.

Tanto es así, que desde que se fueron a vivir juntos, los dos artistas “comparten armario” y la intérprete no duda en tomar prestadas algunas prendas de su chico para “experimentar” y divertirse combinando diferentes estilos.

“Bueno, a estas alturas mi novio y yo compartimos armario y a veces nos da por hacer una lluvia de ideas sobre cómo llevar esto y lo otro. En ocasiones, me he puesto una sudadera o un chándal suyo y lo he combinado con mis zapatos”, reveló a la revista Vogue antes de dejar claro que su concepción de la moda es cada vez más flexible y dependiente de la comodidad.