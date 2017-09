Shailene Woodley ni siquiera tiene televisión

La actriz de 25 años, que este domingo estaba nominada a un Emmy por su trabajo en la serie 'Big Little Lies', no comprende cómo sus amigos pueden preferir ver la televisión antes que leer

Ironías de la vida, una de las actrices que acudía nominada este domingo como Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie por su trabajo en ‘Big Little Lies’, Shailene Woodley, no posee una televisión, lo cual sugiere que muy probablemente ni siquiera había visto el trabajo de la mayoría de los galardonados en la gala.

En el caso de la intérprete de 25 años y antigua protagonista de las películas de ‘Divergente’, le resulta mucho más interesante dedicarse a la lectura que sentarse en el sofá delante de la pequeña.

“No tengo una desde que me mudé fuera de casa de mis padres, a los 18 años. Cuando mis amigos me dicen que ven la televisión siempre les pregunto que de dónde sacan el tiempo. Yo soy más de leer. Siempre prefiero leer un libro a ver la televisión”, ha asegurado con total franqueza antes de la ceremonia de premios al canal E! News que retransmitía en directo el paso de las estrellas por la alfombra roja.

Como era de esperar, sus palabras no sentaron nada bien a muchos, que no tardaron en apuntar a través de la esfera virtual la contradicción que suponía que Shailene trabajara -y fuera reconocida a nivel profesional- en un medio por el que no parece sentir demasiado respeto o interés.

Por otra parte, también cabe destacar que la actriz se ha destacado desde su salto a la fama por su estilo de vida alternativo cuyas bondades -incluyendo una alimentación orgánica y la elaboración de sus propios medicamentos y cosméticos- no duda en proclamar a los cuatros vientos.

De hecho, hace poco reconocía que nunca lleva encima un teléfono móvil más que cuando le obligan a hacerlo sus compromisos profesionales.

“Ahora sí tengo uno porque estamos haciendo tanta promoción que me han acabado diciendo: ‘Shai, tenemos que poder localizarte, así que aquí tienes. Hemos escrito el número en la parte trasera para que no se te olvide'”, explicaba recientemente a su paso por el programa de Jimmy Kimmel.