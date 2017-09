Toño Lizárraga confirma que su banda sufrió accidente

🙏🏼gracias a todas las personas por todas sus muestras de apoyo a su servidor y a mis compañeros de mi banda @sondetambora @migueSDT @chinoSDT @jonathanSDT y memito que GAD están bien y en su casa lesionados y golpeados pero bien GAD gracias por su apoyo y sus oraciones.

