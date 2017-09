Bustamante es víctima de un ‘maltrato sistemático’ en Facebook

Este señor es #Paster mi técnico de monitores con el que llevo trabajando 16 años! Después de casi 1.000 conciertos juntos la amistad y el cariño no para de crecer!!! #GraciasPorTantoCompañero 😘👌

A post shared by David Bustamante (@davibusta) on Sep 16, 2017 at 8:09am PDT