Mama de Selena Gomez habla sobre la enfermedad de su hija

Desde que la cantante Selena Gomez anunciara a través de un conmovedor mensaje de Instagram que el pasado verano se sometió a un transplante de riñón para prevenir nuevos problemas de salud relacionados con la enfermedad de Lupus que padece.

Mucho se ha hablado sobre la valentía que ha venido mostrando en todo momento la intérprete a la hora de plantarle cara a la enfermedad, así como sobre el acto de generosidad que con ella tuvo su amiga Francia Raisa al donarle el órgano que tanto necesitaba para sobrevivir.

Sin embargo, durante tan largo y preocupante proceso, poco se ha sabido sobre el cúmulo de sensaciones que en ese momento experimentaba otra de las personas más importantes en la vida de Selena, su madre Mandy Teefy.

Quien como cualquier otra progenitora vivía con angustia e inquietud la dura batalla en la que estaba enfrascada su famosa hija.

Teniendo en cuenta el feliz desenlace que parece desprenderse de esta historia -la intérprete asegura haberse recuperado por completo-.

Y sobre todo, el hecho de que Selena ya ha dado un paso al frente a la hora de compartir con la opinión pública los resultados de su exitosa intervención, Mandy no ha dudado en recurrir a sus redes sociales para relatar, finalmente, cómo vivió ella el calvario físico y emocional que tuvo que atravesar la que fuera estrella de la factoría Disney.

“Como madre, me sentía frustrada y muy asustada, porque la única contribución que podía hacer era rezar por las dos y por la bella familia de Francia”.

“Estoy convencida de que me habrán vetado de ese hospital, porque mamá osa estuvo muy alterada en todo momento. Selena ha ganado un riñón y yo he podido asegurarme de que mi niña está a salvo, pero en el camino también me he llevado una nueva hija”, escribió Mandy en su perfil de Instagram junto a la misma foto que la semana pasada publicó la artista para dar a conocer lo sucedido.

La madre de Selena Gomez ha concluido su enternecedora misiva dando las gracias a todos aquellos -amigos, familiares y fans- que han venido apoyando públicamente a su hija desde que revelara hace casi un año que le habían diagnosticado Lupus, y también a aquellos que han estado insuflando ánimos a Francia de cara al reto tan crucial que tenía entre manos.

“Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí para Sel, para Francia y para nuestras familias. Hemos sobrevivido por todo el amor y las oraciones que nos habéis transmitido, y por supuesto también por Dios”, aseguró en la misma publicación.