Selena Gomez fantasea con la idea de estar en ‘Juego de tronos’

Puede que la cantante Selena Gomez sea a día de hoy una de las personalidades más reconocibles e influyentes del planeta, gracias a una nutrida legión de fans que acude en masa a sus conciertos y sigue con atención cada actualización de su perfil de Instagram, el más seguido de todos los que existen en la famosa red social.

Sin embargo, y como cualquier otra chica de 25 años, la estrella de la música también tiene sus propios referentes.

Y en ocasiones, incluso sueña con ponerse en la piel de ciertos personajes de ficción que han alcanzado cotas de popularidad muy similares a la suya gracias a las apasionantes aventuras que viven en la pequeña pantalla.

“Me encantaría ser Khaleesi [apelativo que recibe Daenerys Targaryen y que significa ‘reina’]. ¿A quién no le gustaría parecerse a ella?”, bromeó la intérprete al ser preguntada si veía la exitosa serie ‘Juego de tronos’ y si se sentía identificada con alguno de sus muchos protagonistas en conversación con la revista Elle.

Y a la hora de elegir un personaje masculino por el que suspirar cada vez que haga gala de su valentía, Selena parece alinearse con los millones de admiradores que tiene ya entre sus filas el actor británico Kit Harington.

“Jon Snow es muy guapo y atractivo, eso está claro”, apuntó.

Es tal la pasión que la exestrella Disney siente por la afamada producción de la cadena HBO, que no ha tenido reparo alguno en confesar que, en alguna que otra ocasión, se ha dedicado a bucear en internet con el fin de hacerse con toda clase de elaboradas prendas inspiradas en el particular estilo de la citada Daenerys -interpretada por Emilia Clarke-, aunque posteriormente no haya tenido valor para comprarlas y lucirlas en público.

“He estado investigando por internet, y lo digo en serio, casi me compro un vestido hermosísimo que se parecía mucho a los que ella lleva en la serie, que era como muy holgado en la falda y tenía la parte del cuello cosida por completo”.

“Los detalles eran una preciosidad y era fenomenal, como toda la ropa que sale en la serie. A veces sueño con poder vestirme de esa manera, pero lo cierto es que nunca va a ocurrir, por lo menos no ahora mismo. Pero el caso es que eran una maravilla”, se sinceró.