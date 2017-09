“Canelo” Álvarez reaparece en Las Vegas rodeado de mujeres

Saúl “Canelo” Álvarez reapareció en un evento público luego de la pelea que empató contra Gennady Golovkin el sábado pasado en Las Vegas.

El pugilista mexicano acudió al concierto que ofrecieron las mexicanas Gloria Trevi y Alejandra Guzmán en The Colosseum At Caesars Palace, pero no lo hizo solo, sino acompañado de algunas amigas, entre ellas la actriz Susana Rentería, quien fuera relacionada sentimentalmente con el cantante colombiano Maluma hace unas semanas, así lo reveló el programa “El Gordo y La Flaca”.

@canelo y sus amigas entre ellas @susanarenteriaoficial disfrutando del concierto de @gloriatrevi y @laguzmanmx en #LasVegas 😉🥊😜 A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Sep 17, 2017 at 11:46pm PDT

Bendito entre estas mujeres chingonas!!🔥 gracias por invitarme @gloriatrevi @laguzmanmx A post shared by Saul Alvarez (@canelo) on Sep 18, 2017 at 1:19am PDT

Cabe señalar que desde hace días la relación entre “Canelo” Álvarez y Shannon de Lima ha sido puesta en duda, luego de que dejaran de enviarse románticos mensajes en redes sociales, muy contrario a lo que hacían en agosto pasado, cuando gritaban su amor a los cuatro vientos.

Aunado a esto, De Lima no acudió al encuentro boxístico el pasado sábado, pero esto no le impidió enviar un mensaje directo en su Instagram Stories que mostraba su apoyo absoluto al mexicano, pues justo cuando arrancaba el encuentro, la venezolana publicó una bandera mexicana con el nombre de Canelo al lado y un guante de boxeo.

Además de esta evidente distancia entre “Canelo” y Shannon, la joven Fernanda Gómez, quien fuera pareja del boxeador durante varios meses hasta que “Canelo” inició su romance con la también ex esposa del cantante Marc Anthony, acaba de confirmar que está embarazada.