Rooney Mara dice que Kate es la mejor de las hermanas

Aunque las comparaciones sean odiosas, Rooney Mara es consciente de que son inevitables cuando dos hermanas -ella y Kate Mara- se dedican a la misma profesión, tanto en el plano físico, como en el interpretativo o, por qué no decirlo, en términos también de popularidad.

Bien sea por la imagen que proyecta en sus entrevistas y en la alfombra roja o por haber dado vida a uno de los personajes más reconocibles -que no queridos- de la exitosa serie ‘House of Cards’, a Rooney no le cabe ninguna duda de que su hermana mayor es la preferida por el público.

“Ella tiene una personalidad mucho mejor que la mía; le gusta mucho más a la gente”, reconoce abiertamente Rooney en una entrevista al número de octubre de la revista Vogue.

En la que revela que esta también fue la primera en decidir que su futuro estaba en el mundo .

“Kate siempre supo que quería estar en Broadway y cantar y actuar, desde que tenía 10 años. Puede que por llevar solo lo contraria, yo quise ir al colegio en lugar de ser un estrella infantil”.

En su caso, la actriz de ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’ es consciente de que su piel pálida, su facciones andróginas y su penetrante mirada azul contribuyen a darle un halo de misterio y ciertos aires punk.

Que pese a convertir el suyo en un rostros inconfundible, también influyen en la percepción que tienen los demás de ella y la encasillan en el terreno profesional.

“En una ocasión unos productores me dijeron: ‘Eres demasiado… como la chica de ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’. No transmites suficiente asombro o inocencia”.

“Y eso fue justo después de rodar ‘Carol’ [el drama sobre una historia de amor entre dos mujeres en los años 50 que protagonizó junto a Cate Blanchett], aunque entonces aún no se había estrenado. En esa película sí que soy expresiva. Pero no pasa nada, estoy seguro que en algún momento me dirán que no soy lo bastante atrevida”, afirma resignada.

Lo que sí tienen en común tanto Kate como Rooney, sin importar sus diferencias físicas o de carácter, es lo poco que les gusta hablar de su vida privada.

Aunque recientemente la primera reconoció en un raro momento de sinceridad, que se había casado con el actor Jamie Bell, la otra se niega a pronunciarse sobre los rumores que la relación con Joaquin Phoenix, su compañero de reparto en ‘Maria Magdalena’.

“No puedo ni confirmar ni desmentir. Mi vida amorosa es genial”, concluye.