La madre de Reese Witherspoon llama a su perro como ella

Desde que Reese Witherspoon rondaba más o menos los seis años, su madre siempre ha tenido como mascotas caniches de color blanco que va reemplazando por uno casi idéntico a medida que van pereciendo.

Y parece que después de varios años eligiendo diversos nombres para cada uno de los perritos de esta larga saga, la progenitora de la intérprete se había quedado sin ideas.

De hecho, cuando su anterior can pasó a mejor vida, a la imaginativa Betty Reese no se le ocurrió otra cosa que recurrir a la filmografía de su hija en busca de inspiración, encontrando ahí un apelativo que no ha dejado de utilizar desde entonces.

“Me fui a París con mis amigas tres días, para tomarme un descanso de mis tres hijos y mi madre fue a mi casa para ayudar a mi marido con los niños. De repente recibí una llamada a las seis de la mañana; al principio no respondí porque estaba de vacaciones”.

“Pero cuando llamaron otra vez respondí y era mi marido para decirme: ‘Más vale que vengas a casa porque el perro de tu madre ha muerto’. Aparentemente trató de saltar de la cama, se hizo daño y se murió. Y lo único que yo podía oír por teléfono era a mi madre diciendo: ‘Ya no quiero seguir viviendo'”, explicó la intérprete a su paso por el programa ‘Chelsea’.

Como una buena hija, la oscarizada artista tomó el primer vuelo de regreso a Los Ángeles para consolar a su madre, aunque para su sorpresa cuando llegó a casa se la encontró completamente recuperada al haber encontrado ya una nueva compañera canina.

Lo que ya no se esperaba su famosa hija es que su madre hubiese elegido para la perrita un nombre muy, muy familiar: Elle Woods, el del personaje que la lanzó a ella a la fama en las películas de ‘Una rubia muy legal’.

“¡Por favor! Cómo de embarazoso es que tu madre tenga un perro llamado como un personaje que tú interpretaste en una película. Le dije que no podía llamarle Elle Woods, así que le obligué a que le pusiera ‘Ellie'”, afirmó entre risas.

Por otra parte, y al igual que su progenitora, Reese tiene un gusto muy concreto para los perros, ya que en lugar de caniches ella siempre opta por los bulldogs.