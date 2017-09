Condiciones de Antonio Banderas para dar vida a ‘El Zorro’

A día de hoy, El Gato con Botas y El Zorro, dos justicieros tan diferentes en apariencia pero tan similares en carácter, continúan siendo los papeles de Antonio Banderas más populares entre el público a nivel internacional.

Si bien el personaje del simpático minino ha sido incluido en tres de las secuelas de ‘Shrek’, en una película independiente, e incluso ha inspirado una serie de televisión, el del héroe mexicano solo contó con dos entregas.

Sin embargo, los fans del espadachín no pierden la esperanza de verle regresar a la gran pantalla, un deseo que también comparte Banderas, pero con cierta reticencia y unas cuantas condiciones.

“Me encantaría volver a interpretar al Zorro, pero no lo sé. La gente ve ‘El Zorro’ comiendo palomitas en el cine, con aire acondicionado; pero se rueda en México a muchísimos metros de altura”.

“Tardamos seis en terminarlo, y acabas con las manos llenas de ataduras. Físicamente, los dos Zorros que hice fueron muy duros, e incluso a veces te diría que peligrosos”, ha explicado en respuesta a la pregunta de un fan en un cuestionario formulado a través de la página de Facebook España.

La única forma en que el intérprete aceptaría participar en una tercera secuela de la saga sería si contara menos escenas de acción, para lo que sugiere la opción de plantear un relevo generacional.

“Yo acabo de cumplir los 57 años. A lo mejor me tocaría interpretar el papel de Anthony Hopkins en la primera parte y tendría que darle el testigo a un joven Zorro que podría ser el hijo que salía en la segunda parte del que hice yo”, sugiere el artista.

De esta forma, el malagueño ha querido dejar claro que sus reticencias a meterse de nuevo en la piel de Don Diego de la Vega son puramente prácticas, y no tienen nada que ver con un hipotético hartazgo hacia la capa y el antifaz del mítico héroe.

“Siempre ha sido un personaje muy querido y cuando viajo por todo el mundo la gente siempre se refiere a él, pero no lo sé. Tendría que leer el guion y ver qué me exigen físicamente. Si es mucho, a lo mejor no lo hago”, apuntó en tono bromista para zanjar el tema.