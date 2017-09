Nombre de Issabela Camil aparecerá en la serie de Luis Miguel

Issabella Camil confirmó que su nombre aparecerá en la serie sobre la vida de Luis Miguel, a pesar de su negativa a contar su versión sobre su romance con “El Sol” durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Al ser cuestionada sobre esta relación amorosa en su vida, Issabela explicó: “esa relación en mi vida ¿fue una relación importante?, claro que sí, ¿muy fuerte?, claro que sí, ¿de mucho tiempo?, si 6 o 7 años, no quiero (contar mi versión) porque se me hace fuera de lugar, me parece naco”.

Posteriormente, la actriz reveló que gracias a una colega se enteró que Luis Miguel la incluyó en la esperada historia que producen en conjunto Netflix y Telemundo.

“Me acaba de hablar una actriz maravillosa que me dio mucha risa porque me dijo: ‘¿Quién crees que voy a ser en la serie?, te voy a hacer a ti’. Yo no quiero decir (quien es la actriz), porque no es mi nota decirla, pero le dije: ¡qué maravilla que seas tú!”.

Renuente a dar más detalles sobre su relación con el intérprete de “La Incondicional”, Camil contó que rechazó una invitación de la misma actriz para salir a comer.

Finalmente, Issabella Camil especuló sobre el visible cambio de LuisMi y su ahora interés por dar a conocer su vida personal. “No sé, no tengo idea qué van a escribir pero la gente cambia, de repente hay gente que dice quiero contar esto y quiero que me conozcan, o quiero ganar 30 millones de dólares, no sé”.