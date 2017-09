Belinda rompe en llanto y afirma: “es un momento difícil”

Belinda no soportó los cuestionamientos de los reporteros sobre su rompimiento con Criss Angel y rompió en llanto durante su llegada a Cuernavaca, lugar donde citó a sus fans para recolectar víveres y así poder ayudar a los damnificados en México que padecieron un terremoto la semana pasada.

Contrario a lo que se vivió hace unos días en un evento en la Ciudad de México, la cantante se mostró atenta con los medios y expresó conmovida: “quiero agradecerles el apoyo, en serio estoy muy contenta, estoy muy agradecida, los quiero mucho y pues es un momento difícil, nada más quiero agradecerles el apoyo y el cariño que me han brindado y quiero ayudar a México”.

Con lágrimas en los ojos, la también actriz agregó: “lo digo de corazón porque no quiero que México esté pasando por esta situación y veo a toda la gente que está tan necesitada y me rompe el corazón, por eso no quiero usar nada de escándalos ni de nada de esas cosas, porque lo más importante es estar unidos como país y eso es lo que para mí es lo más importa de todo”.

“Así que gracias a todos los medio de corazón por el apoyo y sé que vamos a lograr cosas increíbles, estamos empezando, vamos a conseguir más ayuda, vamos a lo mejor y a poder construir casas para las personas que se quedaron sin casa, vamos a ver qué es lo más que podemos hacer ayudando y pues con el corazón y haciendo de verdad desinteresadamente”, finalizó.

Dejando atrás sus problemas sentimentales, Beli cambió el llanto por una sonrisa al reunirse con sus seguidores, y compartió en redes sociales su primera labor altruista para los afectados de los estados de Oaxaca y Chiapas.

#fuerzamexico gracias a todos por sus donativos #mexicotenecesita 🇲🇽 A post shared by Beli (@belindapop) on Sep 15, 2017 at 11:50am PDT