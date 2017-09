Anel manda mensaje a José José

A casi 3 décadas de su divorcio y tras darse a conocer el cáncer de páncreas que padece José José, su ex esposa Anel Noreña envió un mensaje al intérprete de “Almohada”.

Durante un entrevista concedida al programa Hoy, la actriz respondió sobre si ha tenido la oportunidad de acercase al padre de sus hijos.

“Hace muchos años que no tengo ninguna conversación con él, no, la verdad, no es que yo no me quiera acercar a él, es que no se ha dado la oportunidad, si se da la oportunidad ¡imagínate, sería maravilloso!, pero no se ha dado, no tengo su número” , explicó Anel.

Sin embargo, la también ex modelo, no perdió la oportunidad y envió un mensaje al llamado “Príncipe de la canción”.

“Simple y sencillamente que te sanes, que te cures José, ¡te necesitamos!, necesitamos tu testimonio, claro que todo mundo está esperando tu testimonio, te deseo lo mejor”.

Hace unos días, el cantante reveló que ese encuentra mucho mejor de salud, pues el tumor que padece se ha reducido al mínimo, por lo que espera que más adelante pueda ser intervenido y se le retire el pequeño absceso que sigue en su cuerpo.