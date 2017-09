Jennifer Lawrence se tomará dos años sabáticos

La artista ha confesado que no tiene rodajes pendientes y que aprovechará ese tiempo para dedicarse de lleno a algunas de sus curiosas aficiones

Tras más de un lustro trabajando casi de forma ininterrumpida en la industria del cine, lo que le ha dado como resultado un premio Óscar, otras dos nominaciones, y el aplauso generalizado de crítica y público.

La actriz Jennifer Lawrence ha anunciado que se tomará un par de años sabáticos en los que, al margen de aparecer en alguna que otra alfombra roja, se mantendrá completamente alejada de la escena interpretativa.

“Me voy a tomar un descanso, ya que no me he comprometido con ningún proyecto para los próximos dos años”, aseguró con rotundidad a su paso por el programa matutino ‘Today’, del canal estadounidense NBC, antes de ser preguntada directamente por aquellas actividades en las que invertirá tan largo período de tiempo.

“Pues voy a empezar a hacer vasijas”, explicó entre risas y sin dar más detalles sobre sus planes de futuro.

Eso sí, la también novia del cineasta Darren Aronofsky, quien precisamente la dirige a ella y a Javier Bardem en su más reciente película, ‘Mother!’.

Ha avisado a los espectadores de que en realidad no tendrán que esperar tanto para verla en acción, ya que en seis meses volverá a presentarse ante ellos para promocionar algunas de las películas que tiene pendientes de estreno.

“Sí, nos veremos en unos seis meses”, apuntó en la entrevista.

Al margen de su necesidad de desconectar temporalmente de la presión de los rodajes, así como del frenético ritmo de trabajo que estos entrañan.

Jennifer también aprovechará su autoimpuesto retiro para dedicarle más tiempo a los suyos y, sobre todo, escapar del intenso escrutinio mediático al que se ve sometida desde hace años.

“Ha habido momentos en los que me enfadaba mucho porque creo que tengo derecho a hacer lo que me gusta, a hacer mi trabajo y, al mismo tiempo, a disfrutar de una parcela de intimidad. Ahora he aprendido que es muy complicado encontrar ese equilibro, aunque sigo manteniendo que es imprescindible tratar de separarlos”.

“Sobre todo, porque debes ser consciente de que la gente que grita tu nombre en las premieres, lo hace por un personaje y por un trabajo que haces. No hay que darle más importancia de la que ya tiene”, explicó.