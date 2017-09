Los peligros de ser amigo de Meghan Markle

Desde que saliera a la luz la relación sentimental que Meghan Markle mantiene con el príncipe Enrique de Inglaterra, tanto la serie en que participa -el drama legal ‘Suits’- como todo lo que rodea a la actriz se ha visto sometido a un escrutinio constante por parte de los medios británicos, ávidos de saber más sobre la mujer que ha conquistado al nieto de Isabel II.

Tanto sus escenas en la ficción televisiva, entre las que se incluyen algunas de cama, como las fotografías suyas que han compartido sus amistades -como Priyanka Chopra- en la esfera virtual han sido analizadas al detalle, algo que no todos sus allegados han sabido sobrellevar.

Por ejemplo, su compañero de reparto e interés amoroso, Patrick J Adams, decidió eliminar sus perfiles de Twitter e Instagram después de que una antigua imagen suya con Meghan, que compartió para celebrar el episodio número 100 de la serie, generara un revuelo inesperado porque en ella aparecían dándose un beso en la mejilla.

“No se me da demasiado bien. Le doy demasiadas vueltas a todo lo que publico y a sus posibles ramificaciones, y a quién lo verá y cómo lo interpretará”, reconoce el actor en una entrevista a Esquire.

Aunque su cautela no deja de ser comprensible después de su más reciente experiencia volviéndose ‘viral’ en la esfera virtual.

“Compartí una foto vieja que encontré por ahí, en la que aparecíamos Meghan y yo en el set de rodaje. Me fui a la cama y cuando me desperté a la mañana siguiente no me lo podía creer, pero me di cuenta de que así es el mundo en que vivimos, en el que no puedes publicar nada sobre Meghan. Hubo un montón de personas que retuitearon la imagen, pensando que era reciente, y yo no podía parar de preguntarme qué demonios estaba pasando”, lamenta.

Poco acostumbrado a ser el centro de atención mediática, el canadiense -cuya carrera se ha desarrollado principalmente en la pequeña pantalla, con ‘Suits’ siendo su papel de más éxito- no supo cómo lidiar con la situación.

“Se trató de un momento inocente y de un arrebato de sentimentalismo [por mi parte] que fue sacado de contexto y convertido en algo completamente diferente. Me hizo sentir… ¿por qué me había hecho pasar a mí mismo por algo parecido?”.

Por si aún quedaba alguna duda, en esa misma conversación Patrick – que se casó el año pasado- ha aclarado que su romance con Meghan se ha visto limitado siempre a la ficción y que fuera de ella ambos comparten un vínculo fraternal que, en su opinión, quedaba perfectamente reflejado en la fotografía de la discordia.

“Somos como hermanos, no se trataba de algo escabroso o morboso, pero se convirtió en una historia de la que la gente quería hablar”, apunta.