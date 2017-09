Ozzy Osbourne explica el secreto de un buen matrimonio

Teniendo en cuenta el sinfín de noticias y testimonios directos que han venido circulando desde que saliera a la luz que Ozzy Osbourne -el mítico líder de la banda Black Sabbath- mantenía una aventura extramatrimonial con la estilista Michelle Pugh.

Un episodio del que la mujer del cantante, Sharon Osbourne, no ha dejado de informar puntualmente a la opinión pública desde su programa de televisión; ya no debería resultar demasiado sorprendente que el afamado roquero se exprese sobre tan delicado tema con total naturalidad.

Tanto es así, que en su última entrevista Ozzy no ha tenido problema alguno a la hora de bromear incluso sobre los muchos idilios paralelos que habría vivido a lo largo de los últimos años, fruto de una “adicción al sexo” de la que todavía se está tratando y que, al margen de algún que otro chascarrillo, no le hace sentir en absoluto orgulloso.

“El secreto de un buen matrimonio consiste en que no te pillen con tu amante”, respondió tajante al ser preguntado por su situación marital en conversación con la revista Rolling Stone.

Antes de indagar en aquellas circunstancias personales y profesionales que, a su juicio, explicarían su escasa fuerza de voluntad ante las tentaciones.

“Creo que es parte del rock & roll, combinas lo bueno con lo malo. La verdad es que tuve suerte de que [Sharon] no me abandonara antes en la época en la que me comportaba como una especie de semental”.

“Ahora que llevo cinco años limpio y sobrio, puedo decir que fui un completo idiota. Y cuando digo ‘Que no te pillen con tu amante’, la verdad es que no me siento orgulloso de esa mi**da. A día de hoy me encuentro mejor, todavía estoy loco, pero al menos soy capaz de controlarme un poco más”, confesó durante la entrevista.

Al margen de los numerosos conflictos que han mantenido durante las muchas décadas que llevan casados, y del impacto emocional que para Sharon y su familia han tenido las múltiples infidelidades del músico.

Este asegura ahora que el amor entre ellos sigue siendo tan intenso y fuerte como el primer día, a pesar incluso de los insultos que todavía se dirigen en ocasiones.

“Soy consciente de que he hecho mucho daño a Sharon y a los míos. Yo amo a mi mujer y ella me ama a mí, es justo decir que nos queremos. Ella ha cometido algunos errores y, por supuesto, yo también, pero lo importante es aprender de ellos, ya que no hay otra mujer con la que quisiera pasar el resto de mi vida”.

“Pero es verdad que hay veces en las que estoy enfadado, la miro y la digo: ‘Que te jo**n’. Y ella hace lo mismo. Pero por lo general, soy de los que dicen: ‘Jod**, te quiero”, explicó.