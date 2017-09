Kelly Clarkson ha perdido ‘millones’ en derechos de autor

La cantante Kelly Clarkson ha aprovechado su regreso a la primera línea de actualidad gracias a su presencia en el jurado del popular concurso televisivo ‘American Idol’ para lanzar un ataque frontal al ya de por sí denostado Dr. Luke.

Productor musical al que Kesha acusó de haberla acosado sexualmente y de haber abusado psicológicamente de ella durante su trabajo juntos.

Para ello, la ahora estrella televisiva ha revelado que no se lo pensó ni un segundo antes de rechazar la inclusión de su nombre en los créditos de composición de su popular canción ‘Mi Life Would Suck Without You’ (2009).

Una decisión que tomó simple y llanamente para que no se la relacionara de ninguna forma con Lukasz Gottwald -nombre real del también músico-, uno de los firmantes de la letra del tema junto a Max Martin, Claude Kelly y, evidentemente, la propia Kelly.

“Claro, me dijeron: ‘Has hecho muchos cambios en la canción’. Y yo les contesté que no quería ver mi nombre escrito junto al suyo, ya que quería fingir que nada de eso había pasado para poder olvidarlo y sacarlo de mi vida”, explicó la intérprete en conversación con la emisora Z100.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el rotundo éxito del que ha venido disfrutando la mencionada canción durante los últimos ocho años, la estrella de la música ha tenido que renunciar en todo este tiempo a “miles o millones” de dólares en concepto de derechos de autor.

Una notable pérdida económica que, sin embargo, no preocupaba tanto a Kelly como la posibilidad de que su reputación y buen nombre se vieran cuestionados.

“Les pedí no tener que trabajar con Dr. Luke porque no había tenido una buena experiencia la última vez que colaboramos… Y sé que el tipo tiene mucho talento, eso no lo niego. Simplemente quería que la gente con la que estaba trabajando entendiera mi postura.

En plan: ‘Estoy dispuesta a todo esto para que veáis que no quiero hacerlo’. Es que no me importa el dinero, ni ser la persona más famosa del mundo. En el fondo, nada de eso es relevante en la vida… Y te digo la verdad, por lo general suelo querer a todo el mundo, así que imagina cómo tiene que ser ese hombre para que no me caiga bien”, manifestó en la misma entrevista.

Eso sí, antes de zanjar la conversación, Kelly Clarkson quiso dejar muy claro que, al margen de su animadversión hacia el productor, este jamás trató de mantener ningún tipo de contacto físico inapropiado con ella.

“No, para nada, nunca trató de propasarse ni de hacer nada de esa naturaleza conmigo”, sentenció.