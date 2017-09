Reese Witherspoon habla sobre su serie con Jennifer Aniston

La actriz Reese Witherspoon se ha decidido finalmente a dar algunas pistas sobre la nueva serie de televisión que está preparando junto a su buena amiga Jennifer Aniston.

Una producción que llevará a las dos intérpretes a compartir pantalla por primera vez desde los tiempos de ‘Friends’ -en los que la primera aparecía esporádicamente en el papel de Jill, la hermana menor de Rachel- y que versará sobre el lado más desconocido de la televisión en directo.

“Jen y yo estamos inmersas en un nuevo proyecto ambientado en los programas matutinos de televisión… Y sí, va a ser genial porque me parece que este es un mundo muy interesante que había que explorar”, reveló la artista a su paso por el espacio ‘Watch What Happens Live!’.