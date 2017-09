Harrison Ford ya asimilo su final en ‘Star Wars’

A pesar del trágico final que experimenta su personaje de Han Solo en la cinta ‘El Despertar de la Fuerza’, está previsto que el actor Harrison Ford retome su célebre papel para hacer alguna que otra aparición estelar en el resto de la nueva trilogía de ‘Star Wars’, cuyo octavo episodio llegará a los cines este próximo diciembre y el noveno hará lo propio en 2019.

Sin embargo, el incombustible intérprete ha confesado ahora que, al menos desde su punto de vista, su historia de amor con la franquicia creada por su amigo George Lucas ha llegado definitivamente a su fin, por lo que a partir de ahora se centrará en otros emocionantes proyectos en absoluto relacionados para poder pasar página.

“Bueno, yo ya he terminado con ‘Star Wars’ porque creo que ellos han terminado conmigo. Me cuesta creerlo pero es ciencia ficción… La verdad es que preferiría no seguir, creo que en este momento optaría por hacer otras cosas simplemente porque me resulta más interesante adentrarme en algo diferente”, ha asegurado en una entrevista a GQ.

La tranquilidad con la que Harrison Ford se refiere a la muerte del personaje que le dio la fama a finales de la década de los 70 viene motivada por el aviso previo que recibió de los productores sobre tan dramático destino, lo que le dio un amplio margen de maniobra para asimilar lo sucedido.

“Se me propuso dar vida a Han Solo una vez más, y se me dijo, probablemente en la primera llamada, que este no sobreviviría. Esto es algo que me hizo reflexionar durante mucho tiempo, y finalmente dije que sí”, ha explicado sobre la forma en que ha conseguido cerrar tan apasionante etapa de su carrera artística.