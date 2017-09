Kristen Bell: ‘Mi matrimonio no es perfecto’

Además de por su creciente popularidad en la industria del cine comercial, la actriz Kristen Bell se ha venido destacando en los últimos tiempos por la transparencia con la que se expresa públicamente sobre los entresijos de su vida familiar y, sobre todo, sobre las sensaciones que le deja diariamente su matrimonio de algo más de tres años con el también actor Dax Shepard.

Precisamente por eso, no debería resultado demasiado sorprendente que la extrovertida artista haya querido revelar ahora que, al igual que otras muchas parejas, su convivencia diaria con el guapo intérprete -con el que lleva varios meses acudiendo a terapia- no está exenta de contratiempos y de retos que superar.

“Todos los humanos queremos ser aceptados, y yo no soy una excepción, y para poder conseguirlo debemos evitar presentarnos ante los demás como si fuéramos perfectos”.

“Creo en la necesidad de hablar de tus fallos, de las heridas y de los golpes que te llevas en tu día a día. Eso es lo que nos hace conectar como personas y, en definitiva, ¿no es ese el sentido de que estemos en este mundo?”, explica a la revista Redbook al ser preguntada por el estado actual de su matrimonio.

Al aceptar con total naturalidad que la vida es mucho más compleja y dura de lo que tratan de aparentar ciertos perfiles de Instagram plagados de idílicas estampas.

Kristen -madre de los pequeños Lincoln (4) y Delta (2) con Shepard- ha venido desarrollando estos años unos niveles de optimismo que le llevan a afrontar el futuro con total determinación, pero también una mayor “empatía” hacia todos aquellos que tratan de deprimirla con su negatividad.

“En los últimos cinco años he llegado a un estado de felicidad antes desconocido, y me he dado cuenta de que también siento una mayor empatía para con todos aquellos que son infelices y de alguna forma se lo hacen pagar a los demás. Mi mentalidad en este sentido es la de: ‘Pero vamos a ver, solo tenemos una vida, ¿es así como quieres vivirla?'”, relató en la misma conversación.