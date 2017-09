Famosos presentan telenovela ‘Caer en Tentación’

Silvia Navarro, Adriana Louvier, Gabriel Soto y Carlos Ferro presentaron ante los medios su nuevo protagónico en la telenovela titulada ‘Caer en Tentación’ en Televisa San Ángel.

Gabriel Soto fue cuestionado por los medios por su inclusión en la demanda legal que interpuso Julián Gil por nulidad de paternidad contra Marjorie De Sousa, momento que aprovechó para aclarar que no tiene ningún problema con el actor argentino. “Que no me involucren, estoy muy bien, estoy tranquilo y con la frente en alto. Ni siquiera nos hemos visto (Julián Gil y yo), no hemos hablado, ni mucho menos (hay) un enfrentamiento, aquí todo está claro”, dijo Soto.

Silvia Navarro únicamente habló de trabajo y agradeció la oportunidad de poder trabajar en una producción de Giselle González.

“Es una historia cotidiana, es una historia actual, es una historia que nos permite jugar a nosotros y tener la oportunidad de estar en un proyecto diferente, donde se juegan otros valores y otros sentidos, es un placer, la verdad es que Giselle tiene muy buen ojo para mis compañeros”. Además de los protagonistas, esta historia que se transmitirá en el canal de Las Estrellas a partir de este lunes 18 a las 9:30 de la noche, cuenta con la participación de actores como Arath de la Torre, Andrea Ciocchetti, Luz Ramos, Erika de la Rosa y Ela Velden, entre otros.

Por su parte, Arath de la Torre prefirió no inmiscuirse en el problema que tiene su amiga Alicia Machado contra Gloria Trevi. “Es alguien que quiero profundamente, admiro profundamente su valentía, su garra, es una mujer controversial, pero en corto es una mujer muy sensible, muy buena onda. Yo de un conflicto entre particulares ahora sí que no me meto”.

Finalmente, Luz Ramos, se mostró feliz de regresar a Televisa tras protagonizar la serie “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”.