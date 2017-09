David Zepeda y Ninel Conde apoyan a Marjorie de Sousa

Tras darse a conocer el pleito legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por la manutención de su hijo Matías, algunos famosos como David Zepeda y Ninel Conde han salido en defensa de la venezolana.

Zepeda fue el primero en mostrar su apoyo a Marjorie en una entrevista para Grupo Fórmula, quien a pesar de ser diplomático con las medidas que ha tomado Julián Gil, expresó: “trato de no meterme en su decisión (de Marjorie) ni en las de Julián simplemente les brindo mi apoyo y lo que necesita ella, su hijo, su mami”.

Sin embargo, por la amistad que tiene con De Sousa, David agregó: “cuando tienes una amistad, simplemente hay que ofrecer todo lo que pueda sumar en este caso con Marjorie, que es una mujer que está solita, está en un país que no es el suyo, me pongo a su disposición para lo que se le ofrezca”.

Posteriormente, Ninel Conde fue cuestionada por la batalla legal que libra Marjorie en juzgados, que podría ser similar al juicio que ella enfrenta con Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel.

“No me gusta opinar porque la verdad yo conozco más a fondo la situación pero no me puedo meter, yo respeto pero a veces las cosas no son como parecen, hay cosas de fondo, yo sólo sé que es una mujer muy trabajadora, una gran madre y pues que no la está pasando nada bien”, dijo la cantante durante la presentación de la primera edición de Furia Musical Fest.

Finalmente, Conde no dudó en brindar su espaldarazo a De Sousa, quien se rumora se está preparando para lanzarse como cantante de música regional mexicana.

“¡Ay mi Marjorie, yo la quiero mucho y le deseo mucha suerte!, a veces toca sufrir un poquito para poder cantar con banda (con) mucho sentimiento, creo que lo va a poder hacer”.