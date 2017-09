Belinda: “Soy una dama y no tengo nada malo que decir”

Belinda reapareció en un evento de moda en la Ciudad de México luego de confirmar su ruptura con Criss Angel y de recibir algunos mensajes románticos por parte de famosos como Maluma, Octavio García “El Payo” y Rommel Pacheco.

Debido al tumulto que provocó con los reporteros que se encontraban presentes, la cantante contestó tajantemente sobre su vida sentimental.

“Yo sólo puedo hablar bien, no tengo nada que decir de nadie, soy una dama y no tengo nada malo que decir de nadie”.

Minutos después, la también actriz decidió aprovechar la presencia de los medios de comunicación para hablar de los damnificados que dejó el terremoto en Chiapas y Oaxaca hace una semana, tema que dijo le parecía más importante que sus romances.

“Estamos preparando todo para poder ayudar a todas las personas con los centros de acopio que estamos haciendo, de mi Fundación Gaia Planeta Azul”.

“Entonces vamos a ayudar porque no nada más es cuestión de poner de tuit y de hablar en redes sociales, sino también de hacer algo y eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en ello y en las próximas semanas yo voy a estar personalmente para entregar y estar con ellos”, finalizó.

Así que mientras Criss Angel sigue dejando algunos mensajes contra Belinda, como la advertencia que envío a Rommel Pacheco sobre su ex, la intérprete prefiere concentrar su energía en apoyar a los necesitados en México y agradeciendo los comentarios que le dejan sus reconocidos pretendientes.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb

— Criss Angel (@CrissAngel) September 13, 2017