La crisis de Pablo Alborán que le llevó a retirarse

Hace ya unos dos años, Pablo Alborán, uno de los cantantes más queridos y famosos de la música en español, se retiró de los escenarios aparentemente sin ninguna explicación.

Incluso sus redes sociales, que hasta entonces había utilizado para mantenerse en estrecho contacto con sus fans, se vieron afectadas, al reducir considerablemente su actividad en ellas.

Aunque él aseguró en todo momento que solo necesitaba un descanso, y que en ningún caso se planteaba abandonar la música.

Ahora que regresa con dos nuevos sencillos y un disco bajo el brazo, el músico ha querido sincerarse sobre las verdaderas razones que le llevaron a desaparecer de la vida pública durante una temporada.

“Una de ellas fue en uno de los conciertos. En los bises me dí media vuelta y cuando salí a beber agua, me acuerdo que abracé a Esperanza, que trabaja conmigo, y le dije: ‘Quiero irme a casa’. Y entonces me miró y me dijo: ‘¿Tú quieres ir a casa? Mañana nos vamos para casa”.