Demi Lovato acude a reuniones de Alcohólicos Anónimos

Demi Lovato sigue dando de qué hablar con respecto a su vida personal, luego de los rumores que especulaban sobre una posible bisexualidad de la famosa, al ser captada de la mano de la DJ Lauren Abedini.

Esta vez la cantante confesó lo difícil que ha sido sobrellevar su adicción a las drogas y al alcohol durante el discurso que brindó en la Fundación Bret Shapiro.

“Todos los días libro una batalla contra mí misma para mantenerme sobria, porque esa es la única manera de afrontar esta situación, centrándome en el día a día. Hay días mejores y otros peores, e incluso algunos en los que ni se me pasa por la cabeza la idea de beber o de consumir estas sustancias. En mi caso, la clave está en cuidar mi salud física y sobre todo mental”.

Posteriormente, Lovato explicó cómo ha luchado contra estas adicciones que ha padecido desde que comenzaba a consolidar su carrera en el mundo del espectáculo, lo cual le desencadenó problemas de estrés y de depresión.

“Voy dos veces por semana a terapia, me aseguro de tomar mi medicación y voy a reuniones de Alcohólicos Anónimos”.

Por su esto fuera poco, hace apenas unas semanas la artista reveló la batalla que libra todos los días, sobre todo cuando ha estado a punto de retomar sus adicciones.

“Hay veces en las que no me puedo resistir y sólo pienso en recaer. Y es en esos momentos cuando me siento en mis manos y le ruego a Dios para que me libre de una vez por todas de esta obsesión. Creo, sin embargo, que es mejor compartir estos momentos de flaqueza que guardármelos para mí”, contó a la revista People.