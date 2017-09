Christopher Uckermann sale en defensa de Anahí

Christopher Uckermann salió en defensa de su ex compañera de RBD, Anahí, quien ha sido fuertemente criticada en redes sociales por un video en el que dicen se preocupó más por su apariencia que por la ayuda que solicitaba para los damnificados en Chiapas.

“No, ella es una persona muy sensible, no he visto el video pero no, ya saben que es buena onda”, dijo el actor sobre la Primera Dama de Chiapas en entrevista con diversos medios.

Asimismo, Uckermann aprovechó para hacer un llamado e invitar a la gente a unirse y brindar ayuda a los necesitados.

“Pues hacer conciencia, es evidente que la Madre Tierra está limpiando como las energías y pues apoyar, no hay de otra, hay que apoyar, hay muchos centros de acopio, echar la mano, hay que unirnos, al final las catástrofes unen a las personas”.

Por otra parte, el cantante aclaró si ha tenido problemas con algunos seguidores, que han intentado robar su identidad y realizar publicaciones falsas en redes sociales.

“Sí inventan, hicieron Photoshop de cosas, yo le dije a la gente, así funciona, hacen Photoshop de cosas y todo, ya saben cómo es esto”.

Mientras todo esto sucede, Christopher se concentra en dar promoción a uno de sus más recientes trabajos en la pantalla grande, que lleva por nombre “Cómo cortar a tu patán”.