La familia Cruz podría contar con una nueva estrella

Aunque sin duda la más famosa de los tres sea Penélope, cada uno de los hermanos Cruz ha conseguido labrarse una exitosa carrera en sus respectivas disciplinas artísticas.

la oscarizada actriz en el séptimo arte, Mónica como bailarina y más recientemente en la pequeña pantalla y el benjamín, Eduardo, como compositor y cantante, realizando además todos ellos puntuales incursiones en las profesiones de los otros.

En el caso de la mujer de Bardem, ha bailado y cantado en varias de sus películas, mientras que su hermano pequeño ha participado en la banda sonora de varios de los proyectos cinematográficos de su hermana, incluido ‘Piratas del Caribe 4’, y los tres han unido fuerzas en las campañas publicitarias de la línea de lencería diseñada por Penélope y Mónica.

Con tanto talento reunido en un mismo clan, resultaba casi inevitable que alguno de los retoños de las dos artistas -Eduardo aún no se ha estrenado en la paternidad- heredara su pasión por el mundo del espectáculo.

De momento, ha sido la hija de Mónica quien ha dado muestras de sentir la misma pasión que su madre y su famosa tía por la danza.

“A mi hija le encanta el ballet y creo que tiene mucha facilidad para ello. Desde el año pasado ya está en clases y le gusta mucho”, ha confesado la artista en declaraciones recogidas por ¡HOLA! acerca de los intereses de su hija.

A quien ya ha comenzado a mostrarle sus antiguos vídeos bailando sobre el escenario, durante su aparición en un evento organizado por L’Oréal Paris.

De cara a este otoño, Mónica regresará al trabajo como parte del reparto de la serie ‘Velvet Collection’, en la que interpretará a una bailaora de flamenco.

Ella misma define el rodaje como una experiencia “muy intensa” a la que prefirió enfrentarse en solitario, dejando a Antonella en casa en lugar de llevársela con ella al set de grabación y regresando a su lado en cuanto podía.

“Para mí es muy importante bañarla, echarle la siesta… que su rutina no se vea afectada”, ha explicado sobre cómo compagina su carrera y el cuidado de su niña. “Siempre me decían qué saliese a cenar, pero durante tres años no he querido hacer otra cosa que estar con ella. No me apetecía”, admitía.