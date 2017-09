Kate del Castillo podría regresar a México para Navidad

A pocas horas de reencontrarse con Kate del Castillo en Estados Unidos, Eric del Castillo confesó su deseo de que su famosa hija pueda regresar a México a celebrar la Navidad.

En entrevista para el programa “Javier Poza en Fórmula”, el actor fue cuestionado sobre el posible regreso de la llamada “Reina del Sur” a México tras el problema legal que enfrentó por su encuentro con el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“A lo mejor (viene para Navidad), se lo vamos a proponer, ella tiene pendiente mucho trabajo, va a hacer la segunda parte de ‘Ingobernable’ y de ‘La Reina del Sur’, entonces a ver si la convencemos que venga para México, ella donde quiera dice soy mexicana antes que nada”, dijo Don Eric.

No obstante, el histrión destacó que lo primero que podría hacer que Kate regresara a México es una propuesta laboral, por lo que de no ser para estar junto a su familia en esta fecha tan especial, la actriz no volverá a su país en una larga temporada.

Cabe señalar que además de reencontrarse con su hija en los próximos días en Las Vegas donde ambos serán reconocidos por su trayectoria profesional, el primer actor explicó que también disfruta de unos días de vacaciones junto a la actriz.