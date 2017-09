Julio César Chávez queria que William Levy lo personificara en bioserie

Durante la presentación de la serie sobre la vida de Julio Cesar Chávez, el ex deportista confesó que hubiera deseado que William Levy fuera quien protagonizara este proyecto, pues con el físico de Armando Hernández considera que lo perjudicaron.

“No pues estuvo de la chingada”, expresó Julio César y agregó: “no, muy contento con el trabajo, fíjense que yo les voy a ser sincero, cuando me dijeron que era Armando la verdad me quedé (sorprendido), yo pensé que iba a ser un William Levy, un vato más carita, más guapo, dije ¡ya me chingaron, bueno, pero ni modo!”.

Tras arrancar la risa de los presentes, incluido Hernández, J.C. aclaró: “cuando conocí a Armando me quedé impresionado con su manera de ser, a parte empecé a ver en lo que ha trabajado y todo, y todos me decían es muy buen actor, pero yo tenía la dudita si era balín o era bueno, pero la verdad me tiene sumamente sorprendido y muy contento y muy orgulloso”.

Sobre si había hablado con Salma Hayek para pedirle autorización de hablar de ella en la serie, debido a la relación sentimental que se dice llegaron a tener y la ayuda que se comenta le brindó a la actriz para que destacara en Hollywood, el ahora comentarista deportivo esquivó la pregunta.

“Tienes que verla porque no te voy a decir ahorita, pero ya viste el primer capítulo así que Armando es el que se avienta toda la bronca me entiendes”, bromeó Chávez.

Finalmente, al respecto de la relación que pueda tener con algunos narcotraficantes, el ex boxeador dijo: “que quede bien claro, eran mis amigos, yo no andaba en el narcotráfico que quede bien claro, una cosa es tener amigos, otra cosa es ser narcotraficante. Yo no tenía necesidad de eso, sino no me hubiera dedicado al boxeo, simplemente los conocí, eran mis amigos, me invitaban a sus casas, pero tienes que ver la serie”.