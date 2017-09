Alicia Machado despotrica nuevamente contra Gloria Trevi

Alicia Machado arremetió de nueva cuenta contra Gloria Trevi durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram este fin de semana, donde además afirmó que fue amenazada de muerte por culpa de la cantante.

“Y dale con la necedad de lo de Gloria Trevi, si le digo al Presidente de este País y lo mando a cagar las veces que me da la gana, a la pinche ex presidiaria ésta, más rápido; ya dejen el pedo con Gloria Trevi, ya no me sigan involucrando con esta mujer, qué horror”, dijo la venezolana a los seguidores que le preguntaban por la mexicana.

Posteriormente Machado dijo: “Me cae mal. No me gusta ni su música ni su talento, ni me gusta ella, ni le creo ni mierda, ni me creo su historia ni nada, ¿y? ¿Cuál es el pedo? ¿A huevo le tiene que gustar a uno un artista?, ¡qué flojera me dan!”.

“Allá en México me tocó pedirle disculpas a la dicha esta porque me amenazaron de muerte, pero yo no vivo en México, vivo en Estados Unidos, ni se les ocurra amenazarme aquí en Estados Unidos, a ver cómo les va a ir. Sí vayan a verla triunfar, sí está bien, pero no me gusta, ni me gusta su música”, señaló la actriz para terminar con el tema.

Alicia Machado "Pinche Ex-Presidiaria Gloria Trevi, la odio"El dia de ayer la ex "reina" de "belleza" vuelve a hablar de Gloria en un en vivo que realizo por Instagram donde uno de los usuarios le recordo el tema de Gloria a lo que la señora exploto dijo textualmente: "Me amenazo de muerte y por eso le pedi disculpas a la puta esta en mexico" "No le creo ni mierda ni su historia, no me gusta su trabajo, ni su talento"Sabemos que la señora necesita hablar de Gloria para poder seguir comiendo por que ni trabajo ni su carrera ha sido importante, le arde el exito de los demas, es una persona amargada, sin talento que quiere atencion para que la volten a ver.📝Aurelio Posted by Mundo Trevi on Monday, September 11, 2017

Luego de estas declaraciones, el esposo y manager de Trevi salió en su defensa, y sin mencionar a Machado expresó: “Hay que estar podrido del alma para ofender por envidia, cuando el mundo está pasando por huracanes, temblores, países como Venezuela sin comida”.

Hay q estar podrido del alma para ofender por envidia, cuando el mundo esta pasando x huracanes,temblores,países como Venezuela sin comida — Armando Gomez (@AGM0128) September 11, 2017

Y en otro mensaje agregó: “Una pena el ejemplo q le está dando a su hija, una mujer sin valores hacia la mujer, deberías de ser un ejemplo a los pocos seguidores. AM”.

Una pena el ejemplo q le está dando a su hija,una mujer sin valores hacia la mujer, deberías de ser un ejemplo a los pocos seguidores . AM — Armando Gomez (@AGM0128) September 11, 2017

Hasta el momento, la intérprete mexicana no ha brindado alguna declaración al respecto de los dichos de la actriz venezolana.