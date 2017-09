Esposo de Daniela Spanic tenia intenciones de meterla al manicomio

Daniela Spanic estaría viviendo un calvario a lado de su esposo Ademar Nahum, pues de acuerdo a una publicación, la gemela de la actriz Gaby Spanic ha sido humillada y robada por el empresario.

La misma actriz fue la que reveló lo difícil que ha sido su vida desde que se casó con Nahum en 2007, mismo año en que Dany sobreviviera a un derrame cerebral.

“Me dijo que tiene mucho dinero e influencias para ‘hundirme’ a mí y a mi familia; tengo mucho miedo, por eso no me he ido”, confesó Dany al medio.