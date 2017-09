Eric del Castillo agradecido con “El Chapo” Guzmán

Eric del Castillo confesó orgulloso que en pocos días se reencontrará con su hija Kate debido a que los dos serán reconocidos en Las Vegas con el “Micrófono de Oro”, durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”.

El actor afirmó que tras este evento podrá visitar a su hija por una semana en Estados Unidos, pues debido a los compromisos de la actriz, ella no puede estar más tiempo junto a su familia.

Con respecto al proyecto donde Kate contará sobre su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El orgulloso padre explicó: “se les ocurrió yo no sé la idea o el negocio de escribir esa anécdota, entonces nos entrevistaron también a nosotros, allá en la casa de Kate, luego vinieron acá también, pero tengo mucha curiosidad por verla”.

Al respecto del narcotraficante, Don Eric no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje.

“Me vale lo que piense la gente, yo le estoy agradecido, no lo admiro, porque no se puede admirar una persona así, pero yo le estoy agradecido porque respeto la integridad física de mi hija, en un lugar tan remoto y tan extraño”.

Finalmente, Del Castillo reveló que podría convertirse en competidor directo de su famosa hija con respecto al tequila que la mexicana vende en Estados Unidos.

“Me están ofreciendo, me están proponiendo una marca de mezcal con mi nombre, pero yo les digo a ver déjenme platicar con mi hija, que tal si este mezcal también le ponemos ‘Honor’, se está imponiendo mucho el mezcal eh, pues imagínate el tequila y el mezcal por otro lado, hija y papá. No vayan a pensar que es dinero lavado eh”, bromeó el primer actor y culminó: “si se hace a mí sí me gustaría, cómo no”.