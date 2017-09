Julia Palma niega que Jorge Vargas sea un hombre violento

Julia Palma, última pareja sentimental de Jorge Vargas, ha salido en defensa del actor, luego de que en la serie ‘Hoy voy a cambiar’ ha sido mostrado como un hombre violento.

“Con todo el respeto que me merece la producción, con gran respeto y admiración que me merece Lupita D’Alessio, no estoy de acuerdo, pues porque Jorge Vargas era un hombre, sí, muy violento, muy agresivo, pero cuando le buscaban, obviamente sabía defenderse, pero con los hombres, con las mujeres y menos con Lupita no”, dijo la artista mexicana durante su paso por la Plaza de las Estrellas en la Ciudad de México.

“Con una mujer nunca lo vi peleando, y yo lo traté 30 años, como amigo, como compañero, nunca lo vi peleando con una mujer, era un hombre muy centrado, muy maduro, muy respetuoso, muy caballero”, agregó.

“Y yo supongo (…) que probablemente están dando esta imagen para vender, a Dios no lo podemos engañar, él no era un hombre malo, yo no soy nadie, no tengo autoridad para calificarla a ella, porque ella me merece todo mi reconocimiento, mi respeto, lo único que yo puedo decirles es que él era un hombre muy caballero, que él era incapaz de golpear a ninguna mujer”, explicó Palma sobre el papel de Vargas en la serie.

La cantante dijo que Jorge le confesó meses antes de morir las verdaderas razones por lo que su matrimonio con D’Alessio no había funcionado, pero la hizo jurar que jamás las daría a conocer al público.

“Fue un padre maravilloso, Dios lo sabe, las cosas terminan, los ciclos se llegan a su fin, la razón me la dio varias veces, varias razones por las cuales se tenían, según él, pues ya que separar los dos”.

“Yo lo vi llorar no una, lo vi muchas veces, es más yo siento, y mira quien te lo está diciendo, pero yo siento que siempre quiso a Lupe, yo siento que a pesar de que ya no (estaban juntos), siento que el amor nunca se le acabó”.

Finalmente, la artista considero que es indebido que ahora que Vargas ya no puede defenderse se diga eso de él. “Se me hace muy injusto, porque él ya no está para decir si es cierto o no es cierto, y eso si ya se me hace muy injusto”.