David Zepeda sobre actores que declinaron show “Sólo para Mujeres”

David Zepeda salió en defensa del show “Sólo para Mujeres” tras los rumores que afirmaban existe una guerra de egos entre sus integrantes, y además, que algunos actores no aceptaron la invitación de Sergio Mayer y Alexis Ayala pues consideran que este proyecto no aportaría nada benéfico a sus carreras.

“Este es un proyecto muy serio, si supieran, yo creo que nunca había ensayado más de tres meses en un espectáculo, pocas producciones se dan ese tiempo”.

“Los que estamos ahí somos los que estamos comprometidos con los ensayos, con este proyecto tan ambicioso, tú me dices que hay actores, me gustaría saber quién, porque yo los que he escuchado, los que no se aventaron es porque no tuvieron el valor”, dijo David en entrevista para el programa hoy.