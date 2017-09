Eva Longoria sopesa pros y contras de tener hijos

En los últimos años, y especialmente desde que se casó con el empresario mexicano Pepe Bastón, la actriz Eva Longoria ha tenido que soportar periódicamente las especulaciones acerca de la posibilidad de que la pareja estuviera esperando su primer hijo en común.

En ese sentido, la intérprete sigue opinando lo mismo: que se trata de una posibilidad que ni descarta radicalmente de cara a un futuro ni se plantea como una meta a conseguir a toda costa.

Para justificar su actitud, Eva no duda en desmenuzar los pros y los contras que tendría convertirse en madre para una mujer tan polifacética como ella, que compagina su carrera interpretativa con su labor filantrópica a través de su propia asociación -Eva’s Héroes- y su trabajo como diseñadora, productora y directora.

“No sé, ni siquiera es un tema que nos planteemos ahora mismo”, afirma por enésima vez la guapa latina en conversación con la revista Haute Living.

“Ahora mismo no tengo hijos propios, y eso me pone las cosas un poco más fáciles. Sé lo difícil que les resulta a las mujeres que son madres a tiempo completo intentar tenerlo todo”.

“Cuando alguien me dice: ‘Tú lo tienes todo’… no es así, yo no tengo niños, así que me resulta más sencillo moverme por el mundo. Si Pepe y yo queremos ir a cenar a Paris, podemos hacerlo, y eso no es igual cuando eres padre a tiempo completo”, explica con sinceridad.

A pesar de que no sepa a ciencia cierta si estaría lista para dar un paso tan importante como adentrarse en la maternidad, el papel que sí ha aceptado con los brazos abiertos la actriz es el de madrastra de los cuatro retoños de su marido fruto de una relación anterior.

“Todo gira en torno a nuestros niños y nuestra familia”, matiza en la misma entrevista.

Pero esa responsabilidad no llega hasta el punto de obligare a sacrificar otros aspectos de su vida personal, como el de viajar constantemente.

“El mayor lujo de esta vida es poder viajar, así que me vida gira en torno a dónde quiero ir, es decir, la lista de lugares que quiero visitar”, reconoce.