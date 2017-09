Belinda confirma ruptura con Criss Angel

Tras varias semanas de rumores sobre el final del romance entre Belinda y Criss Angel, fue la cantante quien a través de las redes sociales confirmó la noticia.

Por medio de su cuenta de Twitter, la actriz tajantemente afirmó: “No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos”.

La noticia fue celebrada por la mayoría de los seguidores de la intérprete de ‘Bella traición’, quienes consideraban que el mago no merecía a Beli.

Por su parte, Criss Angel ha decidido no hablar al respecto del tema, pero horas antes del anuncio de Belinda compartió en redes sociales el siguiente pensamiento:

“No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debería. El amor no viene con un precio… la honestidad debe ser siempre. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace cierto. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera amante del engaño – Mooshcoo”.

Mensaje que ha recibido ataques por parte de los fans de la cantante e incluso le han reprochado: “¿Qué pasa con “Belinda es el amor de mi vida” y ahora estás haciendo esto?”.

Cabe señalar que hace algunos días, varios medios comentaron que el ilusionista le fue infiel a la cantante con un grupo de mujeres durante su viaje a Argentina, hecho que fue negado por él mismo.