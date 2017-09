Paris Hilton y su novio se mudaron juntos tras primera cita

La empresaria, DJ y modelo no pasa nunca más de tres horas seguidas lejos de su chico, el actor Chris Zylka

Cuando se trata del amor, Paris Hilton no ve necesario disfrutar de algo de espacio y tiempo que dedicarse así misma. De hecho, su actual pareja, el actor Chriz Zylka, y ella evitan separarse a no ser resulte físicamente imprescindible.

“Cuando yo trabajo como DJ en Amnesia, Chris viaja a Ibiza para estar conmigo. Después de nuestra primera cita nos fuimos a vivir juntos y nunca más hemos vuelto a pasar más de tres horas separados”, explica la socialité en una entrevista a Closer.

En vista de la rapidez con que evoluciona su relación, no resulta sorprendente que poca más de un año después de que empezara los dos ya estén pensando en debutar juntos en la paternidad.

“Me siento la chica más afortunada del mundo. Le quiero muchísimo. Vamos a formar una familia maravillosa juntos y tendremos niños muy pronto, eso seguro”, afirma convencida.

Por su parte, el protagonista de ‘The Leftovers’ ya ha demostrado su compromiso para con su relación sentimental tatuándose el nombre de su chica en el antebrazo, en su tipografía favorita, con motivo de su primer aniversario.

De esa forma no solo proclamó públicamente su amor por la empresario, sino que también demostró además que conoce perfectamente a su chica, ya que se trató de un gesto excesivo y algo infantil que solo Paris podría apreciar como es debido.

“Chris se hizo un tatuaje enorme en el brazo izquierdo por nuestro aniversario como sorpresa. Es lo más romántico que alguien ha hecho por mí”.

“Me dijo que utilizó la fuente Disney porque yo soy la persona más mágica del mundo”, explica la famosa rubia.

Por su parte, el actor también está convencido de que la popular heredera es la mujer de su vida.

“Jamás he sido tan feliz. He encontrado a mi alma gemela. Ella simplemente es perfecta, maravillosa, todos los días. Es bonito despertarse por la mañana y que cada día sea mejor junto a la otra persona, porque has encontrado a tu otra mitad”.

“No hay nada que no tengamos en común”, revelaba al poco de hacerse público su romance este febrero en conversación con Entertainment Tonight.