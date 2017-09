Banda Chicago revive sus mejores éxitos en la Arena Ciudad de México

México, 10 Sep (Notimex).- La banda estadunidense Chicago revivió una de las mejores épocas del rock and roll la noche del sábado en la Arena Ciudad de México, donde celebró 50 años de trayectoria.

Los músicos hicieron gala de su experiencia de cinco décadas; controlaron de forma magistral sus instrumentos; exhibieron una perfecta sincronización en su respiración y así, cada nota, cada estrofa y cada canción, fue interpretada de forma excelsa.

A las 21:10 horas se apagaron las luces: Robert Lamm, Lee Loughnane, James Pankow, Walt Parazaider, Tris Imboden, Lou Pardini, Ray Herrmann, Walfredo Reyes Jr, Jeff Coffey fueron recibidos con un estruendoso aplauso.

“Damas y caballeros, por favor, denle la bienvenida a Chicago”, se escuchó antes de que la banda inaugurara la velada.

Con “Questions 67 and 68” la agrupación, que el año pasado ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, transportó rápidamente a los más de 12 mil asistentes a otra época.

“Muchas gracias. Hola México, ¿cómo están?, estamos emocionados por estar aquí, gracias por estos 50 años de carrera. Esperamos estar otros 50 más con ustedes”, expresó en español Pankow, quien toca el trombón y es uno de los co-fundadores del grupo.

El viaje en el tiempo continuó con “Alive again”, “Wake up Sunshine”, “Call on me”,

“(I’ve Been) Searchin’ So Long”, que estuvieron acompañados por imágenes psicodélicas y un gran juego de luces.

“If you leave me now” estremeció al público. “México, es bueno estar aquí”, aseguró el tecladista, vocalista, compositor y co-fundador Lamm antes de interpretar “Another rainy day in New York City”.

“¿Se están divirtiendo Ciudad de México?”, dijo Pardini para enseguida deleitar con su teclado “Look away”. En el repertorio continuó “Make me smile”.

Tras un descanso de 15 minutos, Chicago reapareció en el escenario con una vestimenta más casual. Su bellos sonidos, sobre todo de los instrumentos de viento, invitaban una y otra vez a bailar, así como a disfrutar del soft rock y el jazz que fusionan en cada una de sus melodías.

“Happy man”, “Does anybody really know what time it is?”, “Hard habit to break”, “You’re the Inspiration” se escucharon previo a que Robert presentara a cada uno de sus compañeros.

El concierto continuó con “Beginnings”, así como un duelo de batería y percusiones entre Tris y Walfredo, y “Just you ‘N’ me”.

Las manos se levantaron y el inmueble se convirtió en segundos en un cielo estrellado que acompañó al tema “Hard to say I’m sorry”, nominado al Grammy en su año de lanzamiento.

Con “Saturday in The Park” parecía que la velada llegaba a su fin. Los músicos agradecieron y abandonaron el escenario, las luces se apagaron y se escuchó el grito de “México City” para que la bandera tricolor cubriera las pantallas y cantaran “Free”.

“25 or 6 to 4” llevó al éxtasis al público, que terminó así con este viaje en el tiempo. “Muchas gracias, los amamos. ¡Viva México!” – ¡Viva”, respondió el público.

Chicago continuará con su celebración de 50 años en el país y el próximo 12 de septiembre se presentará en Guadalajara y el 14 en Monterrey.