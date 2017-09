Jaden Smith abrirá su propio restaurante

El actor, modelo, diseñador y cantante ocasional sigue diversificando su trayectoria profesional con la inauguración de un restaurante sobre el que de momento no ha ofrecido más información

Al joven Jaden Smith no hay nada que se le resista. A sus 19 años ya ha lanzado su propia línea de ropa MSFTSrep, ha sido imagen de Louis Vuitton, ha probado suerte en la industria musical y ha protagonizado tres películas, dos de ellas con su famoso padre.

Sin embargo, todas estas aventuras profesionales no parecen ser suficiente para satisfacer la curiosidad innata del artista, que ahora ha decidido probar suerte en el mundo de la hostelería abriendo su propio restaurante.

Así lo ha anunciado él mismo a través de su cuenta de Twitter, sin ofrecer más detalle sobre cuándo o dónde se inaugurará su local.

I'm Opening A Restaurant — Jaden Smith (@officialjaden) September 7, 2017

A principios de este año, Jaden ya publicó un largo vídeo en Instagran en el que aparecía divagando acerca del cambio que estaba preparado para dar a su vida tanto en terrero personal.

Prometiendo abandonar la ciudad de Los Ángeles para alejarse de su atmósfera tóxica y superficial, y en el profesional, anunciando una serie de emocionantes planes sobre los que no quiso dar más detalles.

“A finales de 2017 voy a hacer algunas cosas increíbles, muy, muy especiales e inspiradoras que irán más allá de la música o la moda. Nada en esta vida tiene sentido”, aseguraba durante el apasionado discurso que grabó con su móvil en el interior de su vehículo.

Los padres de Jaden, los actores Will y Jada Pinkett Smith, siempre le han apoyado en cada nueva etapa de su carrera, pese a que en ocasiones las ocurrencias de su retoño -como por ejemplo protagonizar campañas de ropa femenina- les parecieran algo descabelladas incluso a ellos mismos.

“Creo que no he conocido a nadie en este mundo como Jaden, alguien que de verdad sea capaz de seguir sus propios instintos sin prestar atención a la opinión de los demás”.

“A veces me asusta como padre ser testigo de su valentía, pero siempre he creído que debe hacer todo aquello en lo que crea”, reconocía el propio Will Smith hace tiempo.