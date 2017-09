Miranda Kerr y Orlando Bloom siempre serán amigos

Este verano la modelo Miranda Kerr se convirtió en la flamante esposa del multimillonario y fundador de Snapchat Evan Spiegel, un título que sustituye a los de exmujer de Orlando Bloom o antiguo ángel de Victoria’s Secret que seguían atribuyéndosele.

Su cambio de estado civil no ha afectado, por otra parte, a su discurso acerca de su primer marido, con quien forma una de las parejas de divorciados mejor avenida de la industria del entretenimiento, con permiso de Gwyneth Paltrow y Chris Martin.

A día de hoy, la guapa australiana sigue sin tener ningún reparo en hablar del actor en sus entrevistas o en explicar cuáles fueron las razones que les llevaron a seguir caminos separados a pesar de que tuvieran un hijo en común -Flynn- y de que desde el exterior parecieran el matrimonio perfecto: guapos, ricos y famosos.

“Fue lo correcto, lo que debíamos hacer: entre nosotros no conseguíamos sacar a relucir lo mejor del otro. No hay ningún tipo de hostilidad entre nosotros, siempre seremos amigos”, asegura con naturalidad la maniquí en la revista The Edit, cuya portada adorna.