Julianne Moore no se preocupa por el paso del tiempo

Una de las grandes obsesiones de la meca del cine, aparte de la belleza física, es la edad y más en concreto la juventud de sus estrellas, especialmente de las femeninas.

Aunque en los últimos tiempos se han realizado ciertos progresos, apostando por historias protagonizadas por mujeres que ya han pasado los 40, aún queda un largo camino por recorrer.

Como bien apunta la oscarizada Julianne Moore, de 56 años, el problema estará lejos de resolverse mientras se siga prestando tanta atención de la edad de las actrices y a su aspecto físico, sin importar si se habla del tema para alabarlas por conservarse en plena forma.

“A ver, ni siquiera deberíamos hablar de esa sensación de: ‘¡No! ¡Voy a cumplir 40!’. La otra opción es que podría estar muerto, así que disfrútalo. ¡Cumplir años es un privilegio!”, afirma vehemente acerca del miedo a cumplir años.

Antes de entrar a valorar los términos en ocasiones ofensivos que se utilizan para referirse a las pocas intérpretes que mantienen una carrera activa pasada cierta edad.

“Incluso en los guiones se refieren a ciertos personajes como personajes ‘maduros’. Bueno… pero es que todo el mundo envejece”.

“Y cuando alguien ha intentado detener ese proceso natural, en el cine o en la literatura, siempre ha acabado en desastre. Creo que es muy importante vivir el momento”, asegura en una entrevista a la revista InStyle.

En su caso, el paso del tiempo no solo le ha abierto la puerta a papeles más complejos e interesantes, sino que también ha cambiado radicalmente la visión que tiene de su oficio y de cómo debe realizarlo.

“He descubierto que, cuanto mayor me hago, más me preparo para cada papel. Cuando era joven pensaba que me había preparado lo suficiente, pero palidece en comparación con todo lo que investigo ahora”.

“Puede que sea porque, cuando eres joven, piensas que tienes todo controlado, pero cuanto mayor te haces, más cuenta te das de que no tienes ni idea”, asegura divertida.