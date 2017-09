Miguel Bosé da a conocer el rostro de sus hijos

Miguel Bosé empleó las redes sociales para confirmar que tras haber sido víctima de un hackeo de archivos fotográficos por el cual estaba siendo extorsionado, prefirió dar a conocer el rostro de sus hijos a través de una foto donde lo vemos acompañado de los menores.

“Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso. Están tratando la venta del material a terceros. Por esa razón y para interrumpirle el negocio a mi agresor me veo obligado a hacer esto y a mostrar las identidades de mis hijos que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato”, escribió en la primera parte de su mensaje el español.