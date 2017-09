William Levy responde por comentario sobre el huracán Irma

William Levy compartió un mensaje para aclarar lo que en verdad deseaba comentar en una publicación donde hace referencia al huracán Irma, debido al revuelo que este mismo provocó con sus seguidores.

El cubano fue duramente criticado porque muchos de sus fans consideraron que se estaba burlando del suceso en lugar de mostrar su solidaridad con la gente que ha sido afectada por este evento natural.

“Anoche yo puse un mensaje en mi cuenta de Instagram donde sarcásticamente me burlaba de toda la gráfica del huracán Irma en la televisión y mucha gente lo tomó de una forma equivocada, muchos de ustedes me lo tomaron de una forma negativa”, dijo Levy en un primer video colocado en Instagram.

Para todos ustedes mal pensados aquí les explico un poquito lo de la foto del Huracán. Dios me los bendiga !!Los quiero. A post shared by William Levy (@willevy) on Sep 7, 2017 at 7:10pm PDT

Posteriormente, añadió en otro clip. “Quiero aclarar una cosa, cuando puse este mensaje de carita feliz, era porque lo me ocasionaba risa era la gráfica del huracán, no me ocasiona risa el huracán, no me ocasiona risa las tragedias que este pueda ocasionar, no se confundan, me refería a las gráficas ¿ok?”, aclaró.

De la misma forma, William aprovechó para enviar un mensaje a sus detractores. “Yo sé que a muchos de ustedes les gusta regar veneno, les gusta regar toda esa amargura con la que ustedes viven y toda esas cosas, pero mucha gente como nosotros que vivimos con Dios en el corazón y siempre estamos felices y todo lo demás, no necesitamos de estas alegrías”.

Aquí la segunda parte del video. Dios me los bendiga !!Los quiero. A post shared by William Levy (@willevy) on Sep 7, 2017 at 7:11pm PDT

Tras esta explicación, el cubano finalizó el video enviando bendiciones a todos sus seguidores, incluyendo a los haters que lo increparon por su desatinado comentario.