Joan Collins siempre ha odiado las escenas de sexo

Aunque en su extensa y prolífica carrera artística ha tenido un sinfín de oportunidades para dar rienda suelta a su versatilidad interpretativa, la actriz Joan Collins (84) ha revelado ahora que no siempre veía con buenos ojos algunas de las propuestas que le hacían sus directores más atrevidos.

Como cuando no tuvo más remedio que compartir una tórrida escena de cama con el ya fallecido George Peppard en ‘El Ejecutor’ (1970), una cinta que no le trae precisamente buenos recuerdos.

“Para mí las escenas de sexo son bastante embarazosas, y debes tener mucho cuidado de que tu nariz no se meta demasiado en el plano, que tu pintalabios no manche la camisa del hombre o que él no te aplaste las tetas”, aseguró en tono jocoso durante una entrevista en el programa de televisión de Jonathan Ross.