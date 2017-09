La aparición de una fotografía de Zayn Malik con el craneo completamente pelado -no rapado, sino afeitado- en la cuenta de Instagram de su novia Gigi Hadid generó una pequeña crisis entre sus fans, quienes no podían creer que su ídolo hubiese renunciado a una de sus grandes señas de identidad, con permiso de sus tatuajes.

En los últimos años, el cantante ha lucido diferentes tonos de pelo, desde rosa a verde o gris, pasando por el rubio platino, una serie de cambios de imagen que ha acabado pasándole factura y le ha obligado a tomar medidas drásticas.

“Me he afeitado la cabeza porque me he teñido el pelo en tantas ocasiones que ya estaba muy dañado. El tinte daña mucho tu cabello, esa es la realidad, así que al final tienes que acabar afeitándotelo”, ha explicado en una entrevista a la emisora BBC Radio 1.

El antiguo componente de One Direction no comprende por qué ha generado tanto revuelo su nuevo peinado, especialmente porque en unas semanas habrá vuelto a crecer.

“De todas formas crece muy rápido, así que ya vuelvo a tener algo de pelo, ¡en un par de días!”, ha asegurado para restar importancia a todo el asunto.

La locura que se apoderó de Zayn, en el sentido estilístico, cuando arrancó su carrera en solitario fue su respuesta al estricto control al que se vio sometido durante su etapa en la banda juvenil, en la que les prohibían alejarse de la imagen aniñada que definía a todos los componentes de la banda.

“Creo que no me dejaban tener vello facial porque eso me hacía parecer más mayor. Siempre quise tener barba, me imagino que como muchos otros chicos de mi edad, pero no sé por qué razón me obligaban a afeitarme todos los días”.

“En esos momentos estaba obsesionado con Al Pacino y con la perilla que lucía en Carlito’s Way [Brian de Palma, 1993], quería una igual y me entristecía que no me lo permitieran”, revelaba hace tiempo a la revista Paper.