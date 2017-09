Rihanna no se engaña acerca de su aspecto físico

Hace un mes, la cantante Rihanna se vio envuelta en una innecesaria y cruel polémica tras su paso por la alfombra roja de la premiere de ‘Valerian y la ciudad de los mil planetas’, durante la que algunos creyeron intuir que lucía unas curvas algo más pronunciadas de lo habitual en ella.

En esa línea, la artista ha querido pronunciarse ahora acerca de la importancia que le otorga a su aspecto, reconociendo que sus defectos -ella asegura tenerlos- también le hacen sentir insegura, pero que sencillamente no permite que esa sensación rija su comportamiento o su vida.

“Soy muy realista cuando me miro al espejo. A ver, soy consciente de si estoy en forma o no, si tengo granos o si me han salido ojeras y bolsas en los ojos. Nunca trato de mentirme a mí misma, y tampoco me siento mal por ello”.