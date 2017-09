El marido de Megan Fox defiende que su hijo use vestidos

Al igual que ya sucedió cuando se publicaron unas fotografías del hijo mayor de Charlize Theron disfrazado del personaje de Elsa en la película ‘Frozen’, con capa y peluca incluidas.

Las imágenes en las que la actriz Megan Fox aparecía paseando por las calles de Los Ángeles con su hijo mediano ataviado con un vestido generaron un gran revuelo.

Y dieron pie a un intenso debate acerca de si era o no adecuado permitir que un niño se vistiera con prendas tradicionalmente asociadas -solo por convenciones sociales y de género- a otro sexo.

Ahora el padre del pequeño, el actor Brian Austin Green, ha querido pronunciarse sobre este tema para, primero, defender su decisión de permitir que Noah, como se llama su retoño, se vista como le venga en gana, y segundo, para insistir en que a su edad él ni siquiera es consciente de qué ropa es ‘adecuada’.

“Tiene solo cuatro años y he escuchado que a algunas personas no les parece adecuado. No les parece bien que se ponga vestidos. A todos ellos les digo: ‘A mí no me importa'”.

“Tiene tan solo cuatro años, y si quiere llevar algo, que lo lleve. Lo mismo se aplica a vestidos, gafas o zapatillas, da lo mismo”, asegura vehementemente el actor en una entrevista al canal de YouTube Hollywood Pipeline.

En su caso, Brian considera que lo único verdaderamente importante es que su hijo se sienta cómodo y se lo pase bien.

“Me parece que a su edad tendría que estar divirtiéndose. No hace daño a nadie por ponerse un vestido, así que si le hace ilusión llevar uno, ¡perfecto! Bien por él”, insiste.

Megan y Brian son padres de otros dos niños juntos, Bodhi (3) y el pequeño Journey de un año, aunque el actor también tiene otro hijo adolescente fruto de una relación anterior.