Madonna hace de ‘poli malo’ con sus hijos

De cara al mundo exterior, Madonna lleva décadas mostrándose como la reina del exceso y la provocación, quizá por eso resulte tan difícil imaginársela en el ámbito doméstico ejerciendo de madre estricta y muy presente en la vida de sus retoños, pero esa es precisamente su ocupación principal fuera de los escenarios.

Cuando se trata de la educación de sus seis hijos, la cantante no tiene ningún problema en interpretar el papel del progenitor estricto, sin importar que en ocasiones eso la convierta en el menos popular de los dos a ojos de sus pequeños.

“Yo soy el poli malo, soy a la que le toca decir siempre que no. He aceptado ese rol, aunque eso haga que no sea su ‘preferida'”, explica en una entrevista a la revista People.