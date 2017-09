Esposa de Chester Bennington comparte foto familiar del roquero

Casi dos meses después de la trágica muerte de Chester Bennington, su viuda sigue decida a conservar viva su memoria con la intención de que su suicidio sirva al menos para atraer atención sobre los peligros que encierran las enfermedades mentales como la depresión, sin importar que no presenten síntomas físicos visibles.

Para ilustrar la lucha interna que libran a diario las personas que sufren este trastorno, en muchas ocasiones sin que sus allegados sean conscientes del alcance de la situación.

Talinda Bennington ha querido compartir ahora una fotografía muy personal tomada poco antes del fallecimiento del artista, en la que ambos aparecen posando muy sonrientes junto a cuatro de los seis hijos que tenía el líder de Linkin Park, tres de ellos junto a su esposa.

This was days b4 my husband took his own life.Suicidal thoughts were there,but you'd. Never kmow. #fuckdepression pic.twitter.com/2IPXxXJxmT

— Talinda Bennington (@TalindaB) September 7, 2017