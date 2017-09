Alexis Ayala se niega a brindarle apoyo a su hija en la actuación

Alexis Ayala reafirmó su postura de no brindar ningún apoyo a su hija Stephanie Ayala, quien decidió emprender una carrera en el mundo de la actuación.



“No la he apoyado hasta el día de hoy, porque creo que ella tiene que seguir rascando un poco y probablemente el día de mañana si puedo hacer algún tipo de apoyo se lo daré”, explicó Ayala en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Contrario al soporte que muchos padres famosos les brindan a sus hijos en esta profesión, Alexis explicó el motivo que lo orilló a tomar esta decisión.

“Es difícil, sí, y si estoy cometiendo un error en ese sentido créeme que es por amor, porque lo que quiero es que ella luche y sepa que ganarse un lugar es difícil, y ganarse un lugar es a base de determinación, de constancia, de trabajo, de paciencia, de todos los días, de que hay puertas que a veces se abren fácilmente pero que cruzarlas involucra mucho trabajo, mucha responsabilidad”, argumentó.

Al respecto de los posibles excesos que la joven de 28 años pueda enfrentar en el medio del espectáculo, Ayala comentó: “excesos los hay en todos lados, yo creo y lo único que yo le he dicho a mi hija es que ella tiene que saber qué es lo que hace, cómo lo hace, con quién lo hace y dónde lo hace”.

Finalmente, el actor habló del tipo de excesos que él ha podido padecer a lo largo de su vida. “Todos hemos tenido vicios y excesos, desde el deporte puede ser un vicio y exceso, por eso le llaman vigorexia ahora, o las drogas, o el cigarro, que es algo que ahora no me he podido quitar, eso es tremendo”.

Por lo pronto, Stephanie sigue labrando su carrera en la actuación donde recientemente culminó su participación en la obra de teatro “Instructivo”, de Iñaki Pagaza.